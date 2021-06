Android: 7 titoli del Play Store gratis, offerta solo per pochi giorni

Non ci sono limiti ai progressi che può compiere una piattaforma come Android, sistema operativo ormai famosissimo in tutto il mondo. I numeri fanno solo da contorno ad una realtà ormai affermata da tempo, la quale riesce a tenere indietro la concorrenza senza problemi particolari.

Il robottino verde può infatti basarsi su oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, i quali utilizzano 3 miliardi di dispositivi almeno una volta al mese. Questi numeri sono ormai normali ma rappresentano qualcosa di impressionante se rapportati a quanto visto in passato. Ricordiamo infatti che Android non era ben vista in quanto piattaforma additata come incline a ricevere truffe e problemi di stabilità vari. Oggi invece non ci sono problemi del genere, dal momento che l’unica questione o aspetto sul quale il pubblico si focalizza è la grande versatilità. Questa è concessa anche dalla presenza del Play Store, il celebre market all’interno del quale ci sono tutti i titoli migliori tra applicazioni e giochi. Durante gli ultimi giorni inoltre ci sono i saldi, con tanti contenuti a pagamento che saranno gratuiti per qualche giorno.

Android: solo per oggi ecco i migliori titoli a pagamento offerti gratis per tutti

Anche oggi la lista in basso mette a disposizione degli utenti numerosi titoli del Play Store gratis per qualche giorno.