Android: 15 titoli a pagamento gratis sul Play Store di Google

Riuscire a capire che Android è il miglior sistema operativo in circolazione è un processo che passa attraverso alcune fasi. Di certo ci saranno arrivati tutti gli utenti che da tempo utilizzare un dispositivo con a bordo il robottino verde. Il processo di crescita del sistema operativo mobile più famoso del mondo è passato attraverso alcuni step molto importanti. Innanzitutto c’è da dire che in tanti criticavano l’effettiva efficienza di Android dal punto di vista della stabilità. Questo problema è stato praticamente risolto subito, facendo diventare dunque Google egemone nel mondo degli smartphone.

Stando poi alle altre critiche, si parlava di qualche bug di troppo, situazione sistemata in un secondo momento. Ad oggi però sono davvero tantissime le caratteristiche che il pubblico accetta di buon grado per quanto concerne Android. Basti pensare infatti alla grande versatilità che questo sistema operativo offre ogni giorno, permettendo di non stancarsi veramente mai. Il tutto è possibile anche grazie alla presenza di un market che prende il nome di Play Store, spazio dedicato ai contenuti che tutti ormai conoscono. Durante la giornata di oggi ci saranno numerosi titoli a pagamento offerti gratis, ovviamente solo per un periodo di tempo limitato.

Android: gli utenti ora possono approfittare degli sconti giornalieri