Spesso si parla di monete in Lire e in Euro rare, per le quali un collezionista farebbe di tutto per averle. Ma, tra nuove Euro e vecchie Lire, quali sono le monete da collezione che non deludono mai? Ecco quelle che valgono davvero e possono rivelarsi un buon investimento per il futuro!

Oggi vedremo due monete, una in Euro e l’altra in Lire, che hanno un valore alto, ma non inarrivabile. Tra l’altro forse una di queste ce l’avete proprio in casa. Chissà che, in qualche vecchio salvadanaio o portamonete, si nasconda proprio la vecchia Lire di cui vi parleremo ora.

Monete preziose: la 2 Lire di De Gasperi

Siamo nel 1947 quando all’allora Governo in carica viene in mente di celebrare il trattato di pace con le Nazioni vincitrici della Seconda Guerra Mondiale realizzando una delle monete celebrative più famose della storia.

Si tratta della 2 Lire che, tra gli appassionati di monete preziose, viene chiamata Alcide De Gasperi. Il suo valore nominale lo conosciamo tutti, ma fa davvero strano sapere che oggi vale quasi 2.000 euro.

Sul dritto di queste monete è raffigurato un contadino impegnato ad arare il terreno e la scritta in rilievo “Repubblica Italiana“. Sul rovescio invece è raffigurata una spiga di grano e l’anno di produzione.

Ne sono state coniate circa 12.000 e tra le 2 Lire dell’epoca questa del 1947 è quella che vale più di tutte. Le altre infatti non raggiungono le 1.000 euro di valore.

La Regina degli Euro: Grace Kelly

La regina delle monete in Euro resta indiscussa quella coniata in occasione dei 25 anni dalla morte di Grace Kelly. Il Principato di Monaco, proprio nel 2007, ha deciso di onorare questa grande donna producendo la 2 Euro di Grace Kelly diventata davvero preziosa.

Oggi si stima che una di queste monete vale circa 2.500 Euro. Ovviamente tutto dipende dallo stato di conservazione. Se in fior di conio potrebbe anche superare questa cifra, ma per ora non di molto.

Ci sono altre monete da 2 euro che possono far guadagnare importanti somme di denaro, anche maggiori di queste, a chi le possiede. Ad ogni modo vi abbiamo voluto deliziare con le 2 che, a nostro avviso, per storicità e sentimento, restano le migliori.