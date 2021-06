Molti pensano che scegliere un numero di telefono speciale costi cifre esagerate. Se anche voi siete tra questi, sappiate che vi state sbagliando. Date un’occhiata a queste SIM Top Numbers in vendita online su eBay e vi ricrederete. Non solo non costano cifre esagerate, ma possono coronare il vostro sogno di avere un numero di telefono unico al mondo.

Siamo sicuri che troverete la SIM Top Numbers che fa per voi, ma soprattutto adatta alle vostre tasche. Siete pronti per questo viaggio speciale nei numeri di telefono che in futuro potrete vendere a prezzi incredibili?

Non sempre le SIM Top Numbers sono inarrivabili

Spesso vi abbiamo parlato di come alcune SIM possano raggiungere valori di vendita davvero incredibili. Alcune addirittura superano svariate migliaia di euro. Tuttavia non sono solo i 2 euro un investimento futuro sicuro e redditizio. Anche alcuni numeri di telefono non scherzano.

Infatti a rendere preziose determinate SIM è proprio il numero di telefono ad esse collegato. Una sequenza particolare di cifre, ad esempio se facilissima da ricordare, conferisce a queste rarità e quindi prezzi molto particolari.

In gergo tecnico vengono definite SIM Top Numbers e le più speciali sono messe regolarmente all’asta a prezzi che partono da somme davvero alte. Tuttavia non tutte oggi valgono così tanto. Ce ne sono diverse molto abbordabili e che, in futuro, potrebbero dare soddisfazione.

Ecco i Top Gold Numbers in vendita su eBay a prezzi abbordabili

Non tutte le SIM Top Gold Number sono in vendita a prezzi inarrivabili. Ad esempio la sequenza 388XY34560, operatore Wind, è in vendita su eBay a 1,50 euro. Se invece qualcuno preferisce 3336544777, questa serie dell’operatore TIM è in vendita su eBay a 34,90 euro.

Oltre a questi due esempi, ci sono tante altre SIM Top Number che, con un minimo investimento, possono essere acquistate realizzando il desiderio di avere un numero di telefono speciale.

Quindi, con po’ di sana pazienza e capacità di ricerca, si possono trovare SIM Top Number per tutti i gusti e per tutte le tasche.