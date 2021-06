Kena Mobile batte ho. con tre offerte e 50 euro di rimborso

Kena Mobile parte ancora una volta con tutte le sue migliori armi per battere la concorrenza. Ecco dunque arrivare tre promozioni mobili che di certo qualcuno già conosce, sia grazie ai contenuti che grazie al prezzo.

C’è però anche una promozione appena lanciata. Kena Mobile offrirà un rimborso di 5 euro fino ad un massimo di 50 euro. Basterà portare i vostri amici a scegliere una delle offerte del gestore per ottenere fino a 5 euro sull’offerta attivata.

Si potranno ottenere fino a 5 euro per ogni amico dunque per un massimo di 10 rimborsi. La cifra totalizzata sarà applicata alla promo scelta, in modo da non dover ricaricare ogni mese affidandosi dunque alla cifra ottenuta in rimborso.

Kena Mobile: ecco le migliori offerte di giugno

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: