CoopVoce: offerte top ancora per qualche giorno, ecco prezzi e contenuti

Riuscendo a dare la sua impronta al mondo della telefonia, CoopVoce sarebbe attualmente tra i designati per un cambio gestore. Ci sono infatti tantissimi utenti che stanno scegliendo un nuovo provider telefonico, optando proprio per questa realtà ormai affermata. I gestori virtuali sono diventati infatti molto interessanti sotto ogni punto di vista, soprattutto tenendo in considerazione il rapporto tra la quantità, la quantità ed il prezzo.

Mesi fa nessuno aveva intenzione di guardare oltre il proprio naso, optando dunque sempre per i soliti gestori. Ad oggi invece i gestori virtuali sono diventati in alcuni casi la prima scelta, proprio come sta succedendo a CoopVoce. Questa famosa azienda ha modificato la sua strategia, permettendo a tutti di avere tantissimi contenuti all’interno delle offerte disponibili sul sito ufficiale. Ricordiamo infatti che proprio ora ci sono delle opzioni da sottoscrivere con prezzi minimi sul sito.

CoopVoce supera la concorrenza con tre offerte fuori mercato, ecco tutti i prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS