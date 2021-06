L‘iPhone 14 è apparso in nuovi render particolarmente originali realizzati da Max Burgos. Le immagini mostrano un dispositivo dal design improbabile ma davvero interessante poiché caratterizzato dalla presenza di un display secondario a forma di L inserito nella parte posteriore dello smartphone, accanto al comparto fotografico.

iPhone 14 con display secondario a forma di L: ecco le immagini!

Le immagini non riportano quello che sarà il design ufficiale dei prossimi iPhone 14, quindi sarebbe inopportuno ritenere probabile l’introduzione del display secondario da parte di Apple. Nonostante ciò è impossibile non riconoscere che la novità potrebbe rendere la prossima generazione di iPhone particolarmente interessante.

Secondo Burgos, il display secondario che, come mostrato dalle immagini assume la forma di una L circondando il modulo fotografico, oltre a rivoluzionare il design del dispositivo potrebbe essere utile per alleggerire la schermata iniziale tramite l’inserimento di alcune app come iMessage e Orologio. La data, l’ora e le notifiche potrebbero essere visualizzate attraverso il display secondario che, inoltre, potrebbe accogliere le app dedicate al tracciamento degli Apple AirTags.

La parte frontale del dispositivo, che appare in diverse colorazioni, non ospita alcuna tacca e ciò potrebbe implicare l’inserimento della fotocamera frontale al di sotto del display. Il dispositivo potrebbe addirittura non presentare alcuna fotocamera anteriore in quanto, utilizzando il display secondario come supporto, potrebbe essere possibile sfruttare soltanto il modulo fotografico presente sul retro.

Apple procederà sicuramente con la realizzazione di un iPhone 14 differente da quanto apparso in foto e probabilmente sarà necessario attendere l’arrivo del tanto vociferato iPhone pieghevole prima di poter assistere alla presentazione di un melafonino davvero originale.