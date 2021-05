Giorno dopo giorno sempre nuove indiscrezioni riportano informazioni sui prossimi iPhone. Gli aggiornamenti che Apple potrebbe introdurre con la sua nuova generazione di melafonini sono quasi tutti noti anche se ancora privi di conferme ufficiali. Tenendo conto di quanto trapelato, sappiamo che il colosso di Cupertino potrebbe finalmente dedicare al suo pubblico degli iPhone 13 con notch più piccolo e con display e comparto fotografico migliorati.

iPhone 13 Pro Max appare in un nuovo video e svela notch, display e comparto fotografico!

Gli iPhone 13 arriveranno nel mese di settembre ma sono già numerose le informazioni note sui quattro dispositivi sui quali Apple sta lavorando. Le voci a riguardo hanno già offerto alcuni dettagli su quelle che saranno le nuove dimensioni del notch; sui nuovi display che Apple adotterà; e sulle migliori che apporterà al comparto fotografico. Le modifiche previste, inoltre, sono state mostrate da un video recentemente apparso in rete, nel quale appare quella che potrebbe essere la versione definitiva dell‘iPhone 13 Pro Max.

Il dispositivo mostrato permette di notare una riduzione non indifferente delle dimensioni della tacca presente nella parte frontale del dispositivo, riduzione favorita dallo spostamento dell’altoparlante. Anche il comparto fotografico presenta delle dimensioni differenti dovute alla presenza di tre sensori più grandi rispetto a quelli inseriti da Apple nell’ultima generazione di iPhone presentata.

L’iPhone 13 Pro Max apparso in video non è una versione definitiva e ufficiale ma una riproduzione che potrebbe dimostrarsi fedele all’originale. Nonostante ciò è opportuno non ritenere certe le caratteristiche descritte: nuovi indizi potrebbero trapelare e svelare novità non previste fino ad ora!