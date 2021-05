Sono molteplici le situazioni in cui tanti cittadini del nostro Paese non sanno di avere delle SIM telefoniche decisamente molto fortunate. Questo perché hanno un valore davvero inestimabile, e sono chiamate di fatto Top Number.

L’importanza che stanno acquistando negli ultimi tempi è davvero molto ampia, essendo che si sta parlando di utenze davvero molto rare, e questo è dovuto principalmente ad una sequenza numerica estremamente singolare. Per questo motivo, sono tanti i collezionisti che cercano di ottenere queste SIM e non se le farebbero scappare per nessun motivo.

Come detto prima, ciò che contraddistingue queste SIM è una ripetizione numerica davvero unica, e questo non poteva assolutamente sfuggire ai giornalisti de Le Iene, che hanno realizzato un servizio televisivo per parlare delle SIM Top Number. Scopriamo di più a riguardo.

SIM Top Number: queste schede hanno dei numeri rari

I numeri segnalati da Le Iene sono quelli che sono stati maggiormente ricercati in tutta Italia. La cosa da segnalare è che coloro i quali lavoravano al progetto, piuttosto che pensare ai ricavi, hanno preferito imbastire una vera e propria asta benefica. A questa hanno partecipato ben 600 acquirenti, e il tutto è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori ai fini della ricerca.

Ecco di seguito la lista delle SIM Top Number (abbiamo oscurato i numeri per motivi di privacy):