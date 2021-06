Da un’idea di Gianluca Perlangeli e Gabriele Mancini è nata l’app dez it, un servizio che permette di risparmiare sulle bollette di luce e gas. I due giovani hanno fondato la startup omonima dopo aver maturato un’esperienza decennale nel mondo delle utilities.

Grazie a dez it è possibile creare un abbonamento luce e gas su misura in base alle proprie esigenze. Il vantaggio di questa soluzione è quella di avere un prezzo fisso mensile piuttosto che varie bollette di importi differenti ogni volta.

Infatti, accedendo all’app è possibile creare un profilo personalizzato rispondendo ad alcune domande. Una volta elaborate le informazioni, il servizio confronta i risultati con una bolletta precedente e calcola il valore dell’abbonamento mensile.

dez it è l’app che vi permetterà di risparmiare sulle bollette

Le funzionalità di dez it sono pensate per il mercato domestico oltre che per essere vicina ai propri utenti. L’app non presenta tecnicismi che confondono i lettori, ma mostra esattamente quanto si dovrà pagare e per cosa.

La voglia di semplificazione ha spinto Gianluca Perlangeli e Gabriele Mancini a sviluppare l’applicazione. Infatti, secondo la relazione annuale di ARERA, solo il 4.4% degli utenti ha aderito ad un’offerta web creata dai vari operatori.

Il problema risiede proprio nella procedura, ritenuta troppo complicata e lunga dagli stessi utenti. Questa situazione porta all’abbandono, preferendo le reti di vendita tradizionali. Inoltre, spesso gli operatori non offrono la possibilità di creare la propria offerta su misura, limitando le possibilità degli utenti.

Grazie a dez it si potrà semplificare tutta la procedura e creare il proprio abbonamento alla fornitura di luce e gas in pochi click. Inoltre, l’app permette di monitorare i propri consumi fornendo statistiche utili a capire quale elettrodomestico usare in determinate fasce orarie.