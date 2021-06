Il grande evento di Huawei previsto per domani rivoluzionerà il brand sotto molti punti di vista. Il lancio di HarmonyOS rappresenterà un grande passo in avanti per il produttore, il quale presenterà anche tanti nuovi device.

Nelle scorse ore sono emerse le prime indiscrezioni riguardo i dispositivi in arrivo come i nuovi MatePad Pro e Watch 3. Huawei ha confermato ufficialmente che questi due device saranno presenti al keynote ma ci sono ulteriori novità.

In particolare, i tablet del produttore saranno presentati in più varianti. La prima sarà certamente MatePad Pro 2 di cui sono trapelate le presunte caratteristiche tecniche. Il device avrà un display da circa 12 pollici, ma potrebbe arrivare anche una versione più piccola.

Huawei presenterà la nuova famiglia MatePad Pro

Secondo i nuovi leak, l’evento Huawei permetterà di conoscere anche il MatePad Pro da 10.8 pollici. Il display sarà un IPS con una risoluzione da 2560 x 1600 pixel, contrasto di 1500:1 e luminosità massima di 540 nits. Il device avrà dimensioni di 246 x 159 x 7.2mm con un peso di 460 grammi.

Per quanto riguarda il SoC, Huawei ha scelto di equipaggiare il Qualcomm Snapdragon 870 accompagnato da 8GB di RAM. La memoria interna sarà da 128GB o 256GB a seconda dei mercati di riferimento.

Il comparto fotografico sarà composto da una fotocamera posteriore da 13 megapixel mentre sul frontale troverà spazio un sensore da 5 megapixel. Così come il MatePad Pro 2, anche questa variante avrà il supporto al M Pen e potrà contare su HarmonyOS. I colori disponibili al lancio saranno Night Grey, Fritillaria White, and Green. Non resta che attendere maggiori dettagli in attesa del lancio ufficiale.