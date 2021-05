A partire dal 2 giugno, Huawei adotterà ufficialmente HarmonyOS su tutti i propri device. Il nuovo sistema operativo rappresenta un importante cambiamento per il colosso cinese. Ecco quindi che la conferenza diventa fondamentale per mostrare le novità dell’OS ma anche per svelare i nuovi dispositivi in arrivo.

Ad aprire le danze saranno, quasi certamente, MatePad Pro e Watch 3 ma restiamo in attesa di scoprire anche la nuova famiglia Huawei P50. La scelta di lanciare un tablet e uno smartwatch con HarmonyOS non è casuale.

Il brand infatti vuole sottolineare la versatilità del proprio sistema operativo e ci attendiamo anche la conferma di un aggiornamento in arrivo per i device già lanciati dal produttore. Provando ad entrare più nello specifico, i dispositivi dotati della EMUI 11 con i Huawei Mobile Services saranno i primi ad aggiornarsi con il nuovo sistema operativo proprietario.

Ecco quali device Huawei aggiornerà ad HarmonyOS

Al momento non si conoscono con esattezza i piani di Huawei, ma possiamo affidarci ad alcune indiscrezioni trapelate in queste ore. Il produttore potrebbe aggiornare tantissimi dispositivi diversi nel corso delle prossime settimane.

L’elenco è molto corposo e coinvolge smartphone, tablet e smartwatch. Partiamo dagli smartphone che saranno coinvolti nelle prime fasi dell’aggiornamento ad HarmonyOS:

Serie P40

Serie P30

Serie Mate 40

Mate X

Mate X2

Mate XS

Serie Mate 30

Serie Nova 8

Serie Nova 7

Serie Nova 6

Serie Nova 5



Per quanto riguarda i tablet, i dispositivi che riceveranno l’update saranno:

Famiglia MatePad

Famiglia MatePad Pro

Famiglia MatePad M6