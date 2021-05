In queste ore, Huawei ha rilasciato un aggiornamento per tutti i propri smartphone al fine di migliorare le funzionalità del propri device. L’update arriverà nel corso dei prossimi giorni sui dispositivi dotati almeno della EMUI 8.0 e le novità introdotte saranno molte.

Infatti, il produttore cinese si è concentrato sul miglioramento dei Huawei Mobile Services. L’update è ricco di contenuti e novità tra cui una serie di app utili a migliorare l’usabilità dei device e al miglioramento della privacy. Gli utenti europei potranno contare su modifiche sostanziali ad alcune delle feature classiche dell’azienda:

Assistant , l’assistente virtuale proprietario;

, l’assistente virtuale proprietario; Petal Search , il motore di ricerca gestito grazie alle funzionalità di Intelligenza Artificiale;

, il motore di ricerca gestito grazie alle funzionalità di Intelligenza Artificiale; Browser, l’app proprietaria per navigare online.

Huawei sta aggiornando i propri device con tante nuove app

Tuttavia, queste tre app non saranno le uniche interessate dall’aggiornamento. Huawei infatti introdurrà anche nuove app inedite per il mercato Europeo. La prima è Game Center, un’area dedicata alla community in cui è possibile scoprire nuovi giochi e scambiarsi consigli tra utenti. Tra le novità, viene introdotta anche la modalità non-interference che evita di dover interrompere la sessione di gioco per chiamate e messaggi.

Un’altra novità importante è il debutto di Petal Maps, il sistema di navigazione satellitare con aggiornamenti personalizzabili su traffico e trasporti. Sono presenti anche aggiornamenti sulla situazione legata al Covid-19 per garantire la sicurezza degli utenti.

Huawei ha creato anche l’app Member Center dedicata agli utenti per conoscere offerte esclusive e scoprire tutti i servizi proposti dal brand. Si aggiunge anche Book, l’app pensata per raccogliere i propri ebook preferiti in un solo luogo. Infine arriva LinkNow, una piattaforma di comunicazione e servizi educativi.