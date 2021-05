WindTre ha una serie di novità per i clienti che decidono di cambiare operatore nel corso di queste settimane. Il provider arancione vuole rilanciare la sfida ad Iliad e nel mese di Maggio ha deciso di proporre una nuova tariffa per tutti i suoi abbonati. Molti clienti avranno la facoltà di attivare la promozione, Go Unlimited Star+.

WindTre sfida Iliad: la migliore tariffa di Maggio con internet no limits

I clienti che scelgono la WindTre Go Unlimited Star+ avranno a loro disposizione un pacchetto che comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e Giga no limits per connessione di rete con linee 4G.

Ulteriore vantaggio della WindTre Go Unlimited Star+ è rappresentato dal prezzo. I clienti che scelgono questa tariffa dovranno pagare un costo mensile pari a 7,99 euro. Inoltre, gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa di WindTre avranno anche la garanzia di costo bloccato, almeno durante i primi sei mesi di abbonamento.

I clienti che si affidano a WindTre e a questa particolare tariffa dovranno fare bene attenzione ad una serie di condizioni aggiuntive. In primo luogo, è prevista una quota extra per la dotazione della SIM pari a 10 euro.

Come per le altre tariffe operator attack di WindTre, anche la Go Unlimited Star+ è dedicata in esclusiva ai clienti che effettuano portabilità del loro numero da altro operatore. Soltanto i clienti TIM, Vodafone ed Iliad potranno quindi accedere all’iniziativa. Per l’attivazione sarà necessario recarsi in uno punti vendita del gestore su scala nazionale.