Continua l’ascesa per le criptovalute che, con qualche capitombolo, si stanno tutte assestando in positivo. Preoccupa la loro volatilità, ma sempre più investitori si stanno lanciando in questo mondo. Sorprende però Dogecoin che, dopo aver raggiunto il suo nuovo massimo storico, ora vale più di Twitter. Pensare che questa criptovaluta era nata per gioco.

Potrebbe essere una buona idea decidere di investire in Dogecoin? Vediamo insieme se questo è un buon periodo per l’asset. Al momento della scrittura si attesta a 0,3553 dollari con un +0,62% che, tradotto nella nostra valuta, è pari a 0,2912 euro con un +0,77%.

Dogecoin supera Twitter in un volo verso l’infinito e oltre

Pare che Dogecoin si sia lanciata in un volo verso l’infinito e oltre. Sembrava uno scherzo, tanto che i fondatori se ne sono già andati da tempo, ma ora ha superato il valore di Twitter. Si parla di un importo che va oltre i 46 miliardi di dollari. Incredibile vero?

Ma da dove arriva tutto questo successo “esplosivo”? Inizialmente una forte spinta è giunta dalla decisione di eToro nell’includere Dogecoin nella piattaforma. Questo a seguito dell’incessante richiesta da parte dei suoi utenti che non vedevano l’ora di poter gestire anche questa criptovaluta.

Un secondo slancio è sopraggiunto dalla piattaforma Robinhood, che per alleggerire le transizioni degli utenti, ha abbassato la quantità minima di dogecoin da 10 a 1. Ciò ha fatto sì che l’interesse per questo asset schizzasse alle stelle.

Infine, non potevamo concludere la rassegna degli elementi a favore di Dogecoin senza citare Elon Musk. Con i suoi tweet, il più famoso e influente è stato quello in cui si è definito “DogeFather“, ha portato la criptovaluta a record incredibili. Ovviamente influenzando in positivo tutti coloro che lo seguono sui social.

Insomma, nonostante tutto, pare sia un periodo favorevole per le criptovalute, ma soprattutto per Dogecoin che ha scalato la classifica degli Asset Dash e ora si trova alla posizione 273.