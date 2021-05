WhatsApp: nuovo aggiornamento con novità super per tutti gli utenti

Un mondo senza WhatsApp ad oggi sarebbe impensabile per la maggior parte di coloro che si servono di uno smartphone. Le comunicazioni sono diventati molto più celeri grazie all’arrivo di questa piattaforma, la quale ha lanciato la messaggistica istantanea ad altissimi livelli. Non ci sono dubbi sul fatto che ormai quasi tutti utilizzino WhatsApp, piattaforma ormai consolidata all’interno di ogni smartphone.

Il grande merito di tutti gli sviluppatori che lavorano dietro le quinte è quello di riuscire a lanciare aggiornamenti interessanti ogni mese, i quali riescono a migliorare una piattaforma all’apparenza già perfetta. Secondo quanto riportato alcuni nuovi aggiornamenti sarebbero in cantiere, andando a proseguire quanto fatto dall’ultimo update della privacy. Ricordiamo infatti che dallo scorso 15 maggio le normative e le condizioni della privacy di WhatsApp sono cambiate ufficialmente. Il tutto non ha comportato particolari novità, come invece farà il prossimo aggiornamento che in molti stanno già testando.

WhatsApp: gli utenti ora avranno una grande novità per quanto riguarda le note vocali, ecco l’aggiornamento

Tutti coloro che aspettavano il nuovo aggiornamento di WhatsApp programmato già da tempo ormai sono pronti ad accoglierlo. Le note vocali infatti saranno modificate per sempre con il prossimo update, quello che in tanti stanno già utilizzando da qualche settimana grazie alla versione beta di WhatsApp.

Sarà possibile infatti velocizzare le note vocali, le quali dunque potranno essere riprodotte nella metà del tempo. La velocità infatti potrà essere raddoppiata dagli utenti stessi, i quali dunque potranno abbreviare una nota particolarmente prolissa. Il nuovo aggiornamento sembra essere ormai pronto per tutti.