WhatsApp: così non risultate online e non aggiornate l'ultimo accesso

Durante gli ultimi anni è stato molto semplice vedere la crescita di WhatsApp, la quale è passata anche attraverso numerosi aggiornamenti. Il colosso della messaggistica attualmente detiene oltre 2 miliardi di utenti, i quali di certo usano l’applicazione in ogni momento della giornata.

Sono stati tanti i cambiamenti apportati così come le delusioni da parte del pubblico che ha visto sparire alcune funzionalità. Di certo tutto è servito per mandare avanti un’azienda e un’applicazione ormai famosa in tutto il mondo, la quale si basa sulla sicurezza e sulla privacy. Stando proprio a questi ultimi due aspetti, gli utenti stentano a sentirsi al sicuro, nonostante da tempo WhatsApp abbia introdotto alcuni criteri nuovi per quanto concerne proprio la sicurezza. In tanti parlano di metodi esterni all’applicazione per spiare le persone o magari per non mostrare alcuni dati. A quanto pare il tutto corrisponderebbe a verità, in quanto sarebbe disponibile un’applicazione in grado di nascondere le persone che leggono i messaggi.

WhatsApp: il nuovo trucco per leggere i messaggi senza essere online

Non sarà la prima volta che si parla di una nuova applicazione in grado di interferire con WhatsApp. Il tutto chiaramente in favore degli utenti, soprattutto di quelli che vogliono in ogni modo nascondersi pure quando sono online.

Basterà infatti semplicemente scaricare l’applicazione che prende il nome di Unseen, la quale consentirà di passare in osservati. I messaggi in arrivo saranno disponibili anche al suo interno, dove potrete leggerli senza risultare online su WhatsApp. Inoltre anche il vostro ultimo accesso resterà inalterato fino a quando non rientrerete nell’app ufficiale.