WhatsApp: scoprire che siete online o il vostro ultimo accesso sarà impossibile

Le ultime notizie che hanno riguardato WhatsApp soprattutto durante gli ultimi sette giorni, parlano del nuovo aggiornamento. L’applicazione infatti ha riportato l’update che comporterà dei cambiamenti per la privacy policy, quella molto discussa fin dall’inizio dell’anno.

Proprio per quanto riguarda questo argomento ci sarebbero da aprire numerose questioni, le quali interessano tanto anche al pubblico. Sono numerosi infatti gli utenti che da sempre chiedono un maggior livello di privacy, soprattutto per quanto riguarda la loro presenza in chat. Sono stati sperimentati vari metodi alternativi, i quali sono usciti anche fuori dagli schemi di WhatsApp. Nessuno di questi però ha avuto lunga vita, tranne nel caso dell’ultima soluzione proposta da un’applicazione di terze parti. Si tratterebbe infatti di una grande opportunità che in molti potrebbero prendere in considerazione.

WhatsApp: con questo nuovo metodo sarà possibile entrare in chat essendo invisibili

Stando alle ultime provenienti dal web, WhatsApp potrebbe essere affiancata da una piattaforma di terze parti. Il tutto ovviamente non in maniera ufficiale, ma semplicemente per fornire agli utenti un metodo per passare inosservati.

Si tratta di Unseen, piattaforma di terze parti che consente a tutti di leggere i messaggi anche senza entrare su WhatsApp. Questo comporterà dunque una vera e propria invisibilità, con gli utenti che non risulteranno mai online anche in fase di lettura. Il tutto perché l’applicazione intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp per farli leggere esternamente. Chiaramente ci sono tanti benefici che derivano da tutto questo, come ad esempio la possibilità di non comparire online mentre si utilizza WhatsApp anche solo per leggere. Sì, se ve lo state chiedendo non verrà registrato neanche l’ultimo accesso.