Gli sconti attivati da Bennet portano i prezzi a livelli quasi mai visti prima, sebbene comunque difficilmente, tranne che in rari casi, riescano a toccare prodotti effettivamente molto costosi, o appartenenti alla fascia alta del segmento della telefonia mobile.

Per approfittare della seguente campagna promozionale non sono state poste limitazioni particolarmente importanti, gli utenti potranno recarsi dove vorranno in Italia, senza differenziazioni regionali di alcun tipo. Allo stesso modo, ricordiamo che ogni singolo prodotto è commercializzato con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitate presso la medesima location di acquisto.

Bennet: queste sono le nuove offerte

L’attenzione di Bennet si è riversata direttamente sui prodotti Apple, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile. In questo caso gli utenti potranno approfittare di sconti importanti sull’acquisto dell’ultimo Apple iPhone 12 Mini, disponibile all’acquisto a 749 euro, come anche il vecchio iPhone 11, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 549 euro (in entrambi i casi in versione no brand).

Se interessati invece ai dispositivi con sistema operativo Android, ricordiamo essere presenti modelli molto economici, i quali possono essere Samsung Galaxy A02s, Xiaomi Redmi Note 9S o anche Galaxy A51, tutti in vendita a prezzi che non superano la quota limite dei 219 euro.

Maggiori dettagli ed informazioni sono disponibili per voi nelle pagine che abbiamo integrato poco sotto, troverete anche buon riduzioni sui televisori di ultima generazione (cliccate l’immagine per vederla in alta definizione).