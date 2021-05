Iliad è allo stato attuale in principale operatore per quei clienti che cercano un risparmio sicuro legato ai consumi tariffari. I clienti nel corso di questa primavera avranno la possibilità di attivare la tariffa Flash 100, la ricaricabile che prevede chiamate senza limiti, SMS infiniti e 100 Giga (anche in 5G) a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, ancora niente semaforo verde per l’app ufficiale

Se le tariffe a basso prezzo di Iliad rappresentano un grande punto di forza, Iliad ha ancora qualche punto debole per quanto concerne i servizi. Il gap da colmare rispetto a TIM, Vodafone e WindTre si materializza in maniera prioritaria in un punto.

A tre anni di distanza dall’esordio ufficiale in Italia, Iliad ancora non offre ai suoi clienti l‘app ufficiale per la gestione del proprio profilo. Ciò significa che su Android – ma anche su iPhone – gli abbonati di Iliad non possono effettuare il download di un’app.

Gli abbonati con una SIM di Iliad che desiderano modificare e gestire il profilo tariffario devono per forza di cose collegarsi con il sito web ufficiali del provider.

Anche nelle prossime settimane, lo scenario non è suscettibile di alcuna modifica. Un’app Iliad non è all’ordine del giorno per gli sviluppatori, nonostante i rumors e le indiscrezioni dei primi mesi di questo 2021.

L’assenza di un’app ufficiale per il gestore francese è ancora più vincolante per i possessori di con smartphone Android. Su Google Play Store non sono più disponibili. le app terze utili per la gestione del profilo: tra queste, nemmeno Area Personale.