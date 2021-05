I nuovi sconti Unieuro vi faranno sognare ad occhi aperti, all’interno della campagna promozionale è possibile scovare un buonissimo numero di offerte speciali, applicate sia sui top di gamma, che sui dispositivi più economici.

Fino al 27 maggio è stata attivata una soluzione disponibile pressoché ovunque sul territorio nazionale, nonchè con possibilità di accesso diretta anche sul sito ufficiale dell’azienda, la quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui il cliente dovesse superare i 49 euro di spesa.

Una forte attenzione è stata posta direttamente sul segmento degli elettrodomestici, all’interno del volantino è difatti possibile trovare uno sconto importante del 50% su modelli preselezionati, il quale garantisce chiaramente un risparmio molto importante. Da non trascurare nemmeno la presenza del Tasso Zero, in 10 mensilità, da richiedere solamente al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Unieuro: il risparmio è speciale

I prezzi che Unieuro è stata in grado di raggiungere per quanto riguarda la telefonia mobile, sono complessivamente molto convenienti, ed alla portata della maggior parte degli utenti. I migliori top di gamma sono rappresentati da Samsung Galaxy S21+, un vero e proprio must-have del 2021, oggi in vendita alla cifra finale di soli 799 euro, nonché il buonissimo Samsung Galaxy S21, in questo caso proposto a cica 729 euro.

Ottime occasioni sono raggiungibili anche per quanto riguarda la fascia intermedia, con prezzi inferiori ai 400 euro. Se volete approfondire la conoscenza della campagna, dovete comunque aprire il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo.