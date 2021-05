I nuovi prezzi pensati da Comet sono assolutamente i migliori del momento, poiché permettono agli utenti di accedere ad una lunghissima serie di promozioni e di prodotti di altissima qualità.

Il volantino, come al solito ormai, è disponibile in maniera indistinta sul territorio nazionale, oltre che essere facilmente accessibile anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, senza alcun tipo di costi aggiuntivi nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro. I clienti potranno anche fruire del Tasso Zero, disponibile per tutti al superamento dei 199 euro del valore complessivo dell’ordine.

Comet: questi sono gli sconti più interessanti

Gli sconti più interessanti del volantino Comet partono dal top di gamma del momento, il Samsung Galaxy S21+, uno smartphone che tutti vorrebbero poter acquistare, ma da sempre considerato troppo costoso e quasi irraggiungibile. Grazie alle offerte correnti, il prezzo è stato ridotto a 849 euro, per la versione con 128GB di memoria interna.

Le altre promozioni disponibili da Comet rientrano completamente nelle fasce di prezzo più economiche, soluzioni che puntano a garantire un risparmio elevato, fornendo ugualmente prestazioni all’altezza della situazione. I modelli più interessanti rientrano tra Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A91, Oppo A53s o Xiaomi Redmi Note 9T, solamente per citarni alcuni.

Tutte le altre promozioni del volantino Comet sono per comodità raccolte direttamente nelle pagine che potete trovare qui sotto nell’articolo stesso (inserite come galleria fotografica).