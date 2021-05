Che fine ha fatto Sara è stato un successo inaspettato. Non è tardata quindi la season 2 che come colpi di scena e narrazione è davvero incredibile. Continua ad appassionare quindi la serie TV Netflix Che fine ha fatto Sara. Durante tutti gli episodi della seconda stagione lo spettatore pensa che i sospettati siano tutti! Vediamo i dettagli senza spoilerare l’intera stagione.

Attenzione: se leggerete vorrete assolutamente vedere Che fine ha fatto Sara 2

Fate attenzione perché quello che vi riveleremo ora vi farà venire voglia di vedere assolutamente Che fine ha fatto Sara 2. Netflix non poteva non cavalcare il successo della sua prima stagione che aveva totalizzato 55 milioni di visualizzazione in un solo mese. Ed ecco che, in soli due mesi dalla sua uscita, ora è già disponibile la season 2.

Avevamo lasciato Che fine ha fatto Sara col protagonista Alex Guzmán alla ricerca di risposte sulla morte di sua sorella, Sara. Al contrario ciò che ha trovato sono ancora più domande e un cadavere nel suo giardino. Ovviamente, come potevamo immaginare, la famiglia Lazcáno, causa dei problemi di Alex e prima sospettata per l’omicidio, è in seria difficoltà.

Cesar, il padre, colleziona reati quali omicidi e istigazione alla prostituzione. La moglie Mariana ormai è diventata tutt’uno con l’unico strumento capace di farle espiare le sue colpe, il cilicio. Infine Rodolfo, l’ex fidanzato di Sara, ora sembra non avere più alcuno scopo nella sua vita.

Insomma in questa nuova stagione di Che fine ha fatto Sara sembrano tutti essere sospettabili o comunque invischiati nell’omicidio della povera sorella di Alex. Che poi, col proseguo degli episodi e grazie al suo diario, che Alex ha trovato, si scopriranno ulteriori situazioni e scelte che dimostreranno la doppia personalità di questa povera ragazza.

Non poteva mancare in Che fine ha fatto Sara 2 Diana Cacciatrice, alias di Marifer, migliore amica di Sara, che con una serie di messaggi cerca di dare ulteriori indizi ad Alex. E in questa stagione avrà un ruolo molto importante che non vogliamo rivelarvi.

Insomma, Che fine ha fatto Sara stagione 2 è capace di tener incollato lo spettatore allo schermo dal primo fino all’ultimo episodio.