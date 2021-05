Apple ha introdotto iOS 14.5 il mese scorso con diverse nuove funzionalità, tra cui la possibilità di sbloccare il tuo iPhone con l’Apple Watch. Altre funzioni comprendono la trasparenza del tracciamento delle app ed il supporto per i controller PlayStation 5 e Xbox Series X. In seguito a tale aggiornamento, Apple venerdì ha iniziato a vendere il controller wireless DualSense per PlayStation 5 nel suo negozio online.

Le ultime versioni di iOS, tvOS e macOS consentono agli utenti di utilizzare un controller DualSense PS5 con un iPhone, iPad, Mac o Apple TV tramite Bluetooth. In questo modo, gli utenti potranno giocare ai giochi compatibili ed i possessori di console PS4 e PS5 possono anche utilizzare l’app PS Remote Play e il controller DualSense per riprodurre i giochi in streaming direttamente su iPhone, iPad e Mac.

Apple: il controller è disponibile sul negozio ufficiale

In realtà, questo aggiornamento per i controller non è una novità. Il supporto per questo accessori è arrivato l’anno scorso con una nuova versione di iOS. Oltre al controller DualSense PS5, Apple vende anche il controller SteelSeries Nimbus + MFi e il controller wireless Xbox.

Al momento, il controller wireless DualSense per PlayStation 5 costa $ 69,95 ed è disponibile solo Apple.com. Sony ha recentemente annunciato nuovi modelli del controller DualSense PS5 in nero e rosso, ma Apple sta vendendo solo la versione bianca originale. Se invece siete interessati anche ai nuovi modelli con le più recenti colorazioni, potreste voler dare un occhiata su amazon (sempre che non siano esauriti). Purtroppo, la disponibilità delle PS5 continua a scarseggiare e con esse anche i controller dualsense.