Questa volta non si tratta di 15 maggio 2021 e nuove condizioni sulla privacy. La rivoluzione che presto colpirà l’utilizzo di WhatsApp non riguarda limitazioni o politiche da accettare per forza. Al contrario è in arrivo una novità esagerata che cambierà il nostro modo di interagire con WhatsApp. Ecco tutti i dettagli.

Qualche mese fa qui su Tecnoandroid vi avevano parlato dei messaggi effimeri. WhatsApp li aveva introdotti diverso tempo fa, ma i tempi di autodistruzione erano risultati a tutti gli utenti troppo lunghi. Era lo scorso novembre quando questa novità fu introdotta dall’app del Gruppo Facebook.

Ora invece, in vista del più grande aggiornamento nella storia di WhatsApp, sarà possibile selezionare una vera e propria opzione di “autodistruzione” dei messaggi. Una funzione attivabile prima dell’invio di un contenuto al proprio contatto. Sarà possibile quindi selezionare la vita del messaggio prima che si auto-elimini.

Questa news ci arriva da WABetainfo che introduce questa novità esagerata e ne aveva annunciato l’arrivo proprio il 14 maggio con un tweet. Sarà la possibilità di decidere l’intervallo di tempo a sancire un cambiamento epocale per WhatsApp, che così si allineerà con le altre app sue concorrenti che hanno già attiva questa funzione da molto tempo. Anzi, potremmo tranquillamente dire, da anni. L’asso temporale selezionabile va dalle 24 ore e arriva a 7 giorni.

Today I gave a look at the next planned @WhatsApp features: you will like them.

Wait for my announcements to discover them.

No, it's nothing about stickers (fortunately). 😅

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 14, 2021