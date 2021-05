TIM ha deciso di prorogare l’attivazione dell’offerta ricaricabile winback Tim Special 70 a 9,99 euro al mese fino al 24 Maggio 2021, salvo eventuali cambiamenti.

L’offerta Tim Special 70 è attivabile su una nuova SIM ricaricabile TIM da alcuni ex clienti TIM selezionati, che hanno ricevuto un sms informativo e richiedono la portabilità del proprio numero. Scopriamo i dettagli.

Torna in Tim con la Special 70 fino al 24 maggio 2021

In alcuni negozi TIM, in edizione limitata, l’offerta è attivabile se si proviene da qualsiasi operatore anche se non si riceve l’SMS informativo. Il costo standard della nuova SIM è di 10 euro, salvo eventuali promozioni. TIM Special 70 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete fissa nazionale e 70 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G e 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps di upload a 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito.

L’offerta in commercio era disponibile fino al 19 Maggio 2021, ma TIM ha deciso di prorogare i codici PIN fino al 24 Maggio 2021, salvo diversa comunicazione. L’offerta include senza costi aggiuntivi i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il piano tariffario base TIM Base e Chat, che permette di chattare senza limiti nelle App più popolari se è presente un bundle dati.

L’offerta Special 70 è valida anche in Roaming nei Paesi UE, con un limite massimo di 6 Giga utilizzabili ogni mese. Se si esaurisce questo bundle verrà applicato un costo di 0,366 centesimi di euro per ogni MB consumato (IVA inclusa), per tutto il 2021.