Nel corso dei prossimi mesi il colosso sudcoreano Samsung presenterà il suo nuovo top di gamma “economico” della nuova famiglia FE. Come ormai sappiamo, infatti, fra pochi mesi debutterà sul mercato il nuovo Samsung Galaxy S21 FE e, come il suo predecessore, potrà contare sulle prestazioni di un processore top di gamma. A confermarlo, infatti, sono stati da poco pubblicati i risultati benchmark di Geekbench.

Samsung Galaxy S21 FE in arrivo con a bordo il SoC Snapdragon 888

Lo scorso anno Samsung ha portato sul mercato il Samsung Galaxy S20 FE il quale, nella sua versione con supporto al 5G, era dotato del processore Snapdragon 865. Ora, però, l’azienda si appresta ad annunciare il suo successore e sembra che anche questa volta troveremo un processore davvero potente e prestante. Come già accennato, infatti, in questo ore il nuovo Samsung Galaxy S21 FE è passato dal noto portale Geekbench confermandoci alcune specifiche.

Il processore sotto alla scocca sarà l’ultimo top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 888. A supportarlo, in questo caso, ci saranno almeno 6 GB di memoria RAM, ma non escludiamo la presenza di altri tagli di memoria maggiori. Il portale di benchmark ci ha infine confermato il sistema operativo Android 11.

Proprio come accaduto con il precedente modello, il Samsung Galaxy S21 FE si distinguerà per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Le caratteristiche tecniche saranno quasi alla pari dei top di gamma della serie S21, ma ci saranno ovviamente alcuni compromessi che permetteranno di mantenere il prezzo meno elevato. Per quanto riguarda il design, invece, sarà ripreso quanto fatto sugli attuali device di fascia alta.