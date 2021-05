Come ben sappiamo, il 28 maggio 2021 arriverà sulla piattaforma californiana Netflix la seconda parte della quinta stagione di una delle serie TV più importanti in assoluto: Lucifer. La suddetta è entrata praticamente nelle grazie di tutti, soprattutto dopo che moltissimi fan hanno evitato la cancellazione che era in programma già dalla terza stagione.

Netflix ha deciso il 30 aprile scorso di diffondere un trailer riguardante la quinta stagione della serie TV e le prime immagini ufficiali. In più, c’è stata anche la diffusione dei titoli e della durata dei nuovi otto episodi che stanno per arrivare:

Episodio 5×09 – 55 min – “Family Dinner”

Episodio 5×10 – 60 min – “Bloody Celestial Karaoke Jam”

Episodio 5×11 – 53 min – “Resting Devil Face”

Episodio 5×12 – 58 min – “Daniel Espinoza: Naked and Afraid”

Episodio 5×13 – 61 min – “A Little Harmless Stalking”

Episodio 5×14 – 59 min – “Nothing Lasts Forever”

Episodio 5×15 – 63 min – “Is This Really How It’s Going To End?!”

Episodio 5×16 – 53 min – “A Chance At a Happy Ending”

Lucifer 5: le new entry nel cast e il finale della prima parte

Tra i nuovi entranti che troviamo nel cast ci sono Teri Reeves, Scott Porter, Alison McAtee (guest star nel ruolo di Elizabeth Newman nell’episodio numero 14) Mark Adair-Rios, Daniel Hoetmer, Chris Payne Gilbert, Jenny Tran e Catherine Dent che sarà la Dr. Alice Porter.

L’episodio numero otto della prima parte della quinta stagione di Lucifer si è concluso con una doppia resa dei conti decisamente epica con Lucifer che ha combattuto contro Maze, Amenadiel e Michael (il suo fratello gemello). La lotta infine si è conclusa con le luci del paradiso che hanno illuminato il luogo dove stavano combattendo con Dio che esordisce dicendo “Basta! Figli, sapete che odio quando litigate”. Questo è stato un cliffhanger che ha fatto sì che i fan aspettassero con ancora più ansia in nuovi episodi.