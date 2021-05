L’occasione per risparmiare al massimo da expert è veramente ghiottissima, tutti gli utenti possono pensare di accedere un numero sempre crescente di riduzioni di prezzo, applicate sui più importanti modelli di tecnologia generale.

La campagna promozionale descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile fino al 23 maggio 2021, senza distinzioni o vincoli territoriali; in altre parole gli utenti possono acquistare in ogni negozio in Italia, oppure collegandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda, godendo esattamente degli stessi identici prezzi finali (è solo necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio).

Non mancate al nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno potrete trovare codici sconto Amazon e tutti i migliori prezzi bassi del momento.

Expert: questi sono gli sconti da non perdere di vista

I prezzi disponibili all’interno del volantino Expert sono da sempre molto interessanti, e perfettamente in linea con le richieste generali della community. Il top di gamma coinvolto è il samsung Galaxy S21+, un modello dalle prestazioni incredibili, oggi in vendita al prezzo di 849 euro nella versione da 128GB di memoria interna.

Nel caso n cui si fosse interessati a modelli decisamente più economici, è consigliato puntare dritti verso la fascia di prezzo dei 400 euro, nella quale è possibile trovare Oppo A94, Realme 8 5G, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9, Realme C21 o anche Realme 8.

Come specificato, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti vendita in cui è stato completato l’acquisto, oltre ad essere disponibili nella variante no brand, quindi con aggiornamenti da parte del produttore, non dell’operatore telefonico.