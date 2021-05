MediaWorld convince ancora una volta gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, lanciando ben due campagne promozionali differenti, mirate su altrettante categorie merceologiche.

In entrambi i casi gli ordini potranno essere tranquillamente effettuati anche online sul sito ufficiale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. La spedizione presso il proprio domicilio è purtroppo a pagamento, e dovrà sempre essere aggiunta alla cifra mostrata a schermo.

Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: risparmiare è alla portata di tutti

La prima soluzione lanciata da MediaWorld sono i cosiddetti HP Days, una sorta di elogio ad una delle più famose aziende produttrici di notebook della storia, con una lunga serie di offerte speciali attivate direttamente su svariati modelli, sia di fascia alta che più economici. I dettagli li trovate sul sito ufficiale.

In alternativa il rivenditore ha reso disponibile il volantino intitolato “La casa per me“, come potrete benissimo immaginare tratta di promozioni legate ad elettrodomestici ed accessori per la casa, con prezzi relativamente bassi in confronto ai listini originari del periodo stesso.

Ogni prodotto che andrete ad acquistare, lo ricordiamo, prevede la garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel punto vendita d’acquisto. Maggiori informazioni in merito a quest’ultima soluzione le potete trovare nelle pagine che abbiamo integralmente inserito nell’articolo.