Incredibili le iniziative che in questo periodo si stanno inventando gli operatori telefonici per ingolosire più clienti possibili. Infatti è disponibile una promo esagerata di TIM. TIM xTE Cross L che offre tutto illimitato in 4G a soli 9,99 euro al mese. Non c’è assolutamente tempo da perdere! Ecco tutti i dettagli e chi può attivarla.

TIM xTE Cross L e hai tutto illimitato

Questa nuova promozione si può attivare in convergenza con una tariffa di linea fissa a casa. Infatti TIM xTE Cross L, grazie a TIM Unica offre tutto illimitato ad un prezzo esagerato. Anziché 14,99 euro al mese, l’offerta passa a 9,99 euro al mese se abbinata all’offerta Fibra dell’operatore nazionale.

Vediamo ora cosa è incluso nel bundle di TIM xTE Cross L che sarà disponibile fino al 30 giugno 2021:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Giga illimitati di traffico dati sotto copertura 4G se abbinata a TIM Unica altrimenti si riducono a 50 GB.

Tutto questo a 9,99 euro al mese anziché 14,99 euro, il prezzo dell’offerta senza la linea fissa attiva. Inoltre i Giga disponibili sarebbero 50, ma grazie a TIM Unica diventano illimitati. Il costo della SIM è di 25 euro una tantum con 20 euro di credito incluso. Spedizione della SIM completamente gratuita se si opta per l’attivazione online.

Se non avete la linea fissa attiva e non avete intenzione di sottoscriverla con questo operatore non disperate. TIM offre altre promozioni di tariffe mobile davvero interessanti alcune con Giga illimitati per la navigazione internet.

In conclusione, abbinando a un’offerta di linea fissa con xTE Cross L e attivando TIM Unica si può ottenere a 9,99 euro al mese una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati. Navigare senza pensieri e ovunque senza limiti non è più un sogno e a questo prezzo è davvero un regalo da non lasciarsi sfuggire.