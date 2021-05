“Questa è TIM!” recitava la frase finale della canzone di Mina realizzata in occasione di uno degli spot dell’operatore. Ed è proprio così, non tutte le offerte sono entusiasmanti, ma a volte TIM toglie dal cilindro qualcosa di incredibile. Si tratta delle tariffe facenti parte della famiglia Advance. Proposte top per un rapporto qualità prezzo incredibile. Ecco le migliori offerte mobile per il mese di maggio dedicate ai nuovi clienti. Per ognuna, oltre a descrivere ciò che è compreso nel bundle, indicheremo anche il relativo link per attivarla.

TIM Advance e sei subito in famiglia

Con le offerte di TIM Advance ti senti subito in famiglia. Le migliori promozioni per avere proprio tutto senza rinunciare a nulla. Alcune offrono la connessione 5G con giga illimitati ad una velocità di navigazione che raggiunge i 2 Gigabit al secondo. Eccole tutte e 3 a partire dalla più economica:

TIM Advanced 4.5G è la tariffa che include: minuti e SMS illimitati e 40 GB di traffico dati. Navigazione sotto copertura 4.5G fino a 700 Mbps . Costo dell’offerta 19,99 euro al mese. Attivazione 15 euro una tantum e SIM gratuita.

Ecco il link per attivare la promozione.

TIM Advance 5G è la tariffa che include: minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati. Navigazione sotto copertura 5G fino a 2 Gigabit al secondo. Costo dell'offerta 29,99 euro al mese. Attivazione 9 euro una tantum e SIM gratuita.

Ecco il link per attivare la promozione.

Tim Advance 5G Unlimited è la tariffa che include: minuti, SMS e giga illimitati. Navigazione sotto copertura 5G fino a 2 Gigabit al secondo. Costo dell'offerta 39,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite.

Ecco il link per attivare la promozione.

Infine tutte e tre le offerte includono TIMMUSIC, video in HD e ultra HD e la priorità di rete Giga First Class. Per chi invece vuole dare un’occhiata alle offerte in portabilità ecco il link con l’elenco di tutte quelle disponibili per il mese di maggio.