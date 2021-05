Esselunga davvero da favola con un volantino che prova in tutti i modi ad avvicinare gli utenti al mondo della telefonia mobile, cercando di soddisfare coloro che sono alla ricerca di un prodotto economico, riuscendo a fruire comunque di ottime prestazioni generali.

La soluzione corrente di esselunga è legata alla solita e cosiddetta offerta tech, ovvero un singolo sconto con il quale l’utente si può confrontare, ricordando però che sarà costretto a recarsi nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, oltre a naturalmente alla limitazione in termini di scorte effettivamente disponibili (potranno terminare prima della scadenza del 26 maggio 2021).

Esselunga: questi sono i prezzi più bassi

L’intero volantino Esselunga affonda le proprie radici nello sconto applicato su Xiaomi Redmi 9, uno smartphone in vendita sul mercato a partire dal 2020, e fortissimo sulla durata della batteria. Il suo plus è proprio questo, un componente da oltre 5000mAh, in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone dall’appeal estremo per gli utenti che non vogliono ricorrere spesso alla presa a muro.

Le altre specifiche parlano di un prodotto relativamente economico, in vendita comunque a 99 euro nella sola variante da 64GB di memoria interna, con garanzia di 24 mesi. Al suo interno troviamo un processore octa-core, un display IPS LCD con risoluzione FHD e soli 4GB di RAM.

Se volete conoscerlo prima di decidere se recarvi direttamente in negozio per completare l’acquisto, dovete comunque collegarvi al sito ufficiale di esselunga.