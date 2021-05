La nuova campagna promozionale Carrefour, intitolata “Vivere Bene”, promette tantissime soluzioni di sconti interessanti, non solo per quanto riguarda i beni di prima necessità. ma anche la tecnologia generale.

Gli utenti che vorranno approfittare dei numerosi sconti pensati da Carrefour, devono sapere che sarà strettamente necessario recarsi in un punto vendita fisico in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti. Le scote, a dispetto di quanto accaduto in passato, o si potrebbe pensare, non sono limitate, quindi teoricamente dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della scadenza della campagna stessa.

Carrefour: questi sono gli sconti più inaspettati

Gli sconti Carrefour più inaspettati in assoluto, partono appunto dallo smartphone Apple di nuova generazione, uno dei più richiesti dagli utenti nel 2021, l’Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno ai 799 euro, almeno per quanto riguarda la variante no brand con garanzia di 24 mesi, e con 64GB di memoria interna.

Tutti coloro che invece vorranno risparmiare il più possibile, accedendo a prodotti con sistema operativo Android, dai prezzi ridottissimi, potranno acquistare Oppo A74, Alcatel 1S, Oppo A54, TCL 20 SE o Oppo A54 e Motorola G10.

Come anticipato, ogni smartphone in promozione rientra perfettamente nella possibilità di godere di una garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita d’acquisto. Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale, dovete comunque pensare di aprire il prima possibile le pagine che trovate nell’articolo.