La scorsa settimana, Clubhouse è sbarcato ufficialmente su Android ma solo in versione beta. Dunque, non tutti gli utenti possono utilizzare attualmente l’app e il lancio in beta è stato reso disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti. Ció significa che coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti non sono in grado di accedere all’app. Tuttavia, le cose cambieranno questa settimana.

Fortunatamente, la piattaforma Clubhouse per Android amplierá il suo supporto anche per gli utenti fuori dagli Stati Uniti. Secondo TechCrunch, sembra che Clubhouse aumenterá la sua disponibilitá giá questa settimana e lancerá l’applicazione in piú paesi in tutto il mondo. Il lancio iniziale sará fatto in Giappone, Brasile e Russia giá da domani.

Clubhouse per Android arriverá per tutti gli utenti questa settimana

Il rilascio poi si “sposterá” in Nigeria e India qualche giorno dopo, fino ad arrivare nel resto del mondo entro venerdí pomeriggio. Se siete in attesa di utilizzare questo nuovo social network, non ci vorrá molto per metterlo in download e poterlo aprire sul vostro dispositivo in Italia. Ricorda, peró, che Clubhouse sará ancora solo su invito nonostante la disponibilitá globale.

Ció significa che dovrai trovare qualcuno che abbia un invito per unirti alla piattaforma. Considerando il successo su iOS, peró, troverai molte persone sul web che ti permetteranno di unirti alla beta senza problemi. Attenti a chi chiederá dei soldi per potervi unire a Clubhouse; la piattaforma è completamente gratuita e non richiede spese in denaro.

Ricordiamo che Clubhouse ha giá affermato che alla fine abbandonerá questa soluzione solo su invito piú avanti durante l’anno. In futuro, la piattaforma espanderá i propri server per renderla piú accessibile a tutti gli utenti. Purtroppo, fino ad allora dovrai cercare qualcuno con un invito per poter accedere al servizio.