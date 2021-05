Promo 3: con WindTre a 32,99 euro Samsung S21 e 100 GB

Incredibile occasione questo mese! Promo 3 esagerata, in puro stile H3G! WindTre con la sua Smart Pack 100 5G offre 100 GB di traffico dati e un Samsung S21 a 32,99 euro. Per chi è interessato a questo meraviglioso smartphone meglio non lasciarsela scappare.