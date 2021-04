Sembra proprio che a questo giro Samsung abbia fatto centro con la serie Galaxy S21. Dopo due o tre generazione che non sono andate per niente bene, l’attuale ha mostrato di essere un vero must have per gli appassionati del marchio e per chi stava aspettando per aggiornare il proprio smartphone. Resta da capire se è un successo guadagnato o dovuto a una serie di coincidenze

Samsung ha rilasciato i dati relativi agli utili del primo trimestre di quest’anno. Si sta parlando di 8,3 miliardi di dollari, più dell’ultimo trimestre dell’anno scorso. Questo dato è alquanto esplicativo visto che i mesi delle feste sono quelle in cui i prodotti elettronici vendono di più. Secondo gli analisti questo guadagno è stato spinto proprio dalla vendita di smartphone e soprattutto della serie di punta.

Samsung: il successo dei Galaxy S21

Il successo dei Galaxy S21 è dovuto a diversi fattori. Uno è la presentazione anticipata. Questo non solo ha permesso più settimane di vendita all’interno dello stesso trimestre, ma ha anche messo il bastone tra le ruote all’ultima serie di iPhone di Apple. Un altro punto importante in cui Samsung ha saputo vederci più del solito è il prezzo. Negli ultimi anni è stato un problema non da poco, ma a questo giro si sono saputi adeguare.

Detto questo, se gli smartphone non fossero sviluppati e prodotti a dovere, nonostante le caratteristiche appena elencate, il successo non ci sarebbe stato. In sostanza, Samsung è riuscita a dare vita a dei top di gamma in grado di attirare il grande pubblico, cosa che non si poteva dire con i Galaxy S20, Galaxy S10 o Galaxy S9.