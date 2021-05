Il nuovo volantino Bennet raccoglie tantissime occasioni e le pone a disposizione di ogni singolo utente sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo, in termini di accessibilità sul territorio.

Gli acquisti, come sempre accade con Bennet, risultano essere raggiungibili solamente nei punti vendita fisici, non direttamente online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare nelle stesse location d’acquisto e, salvo indicazione differente, presentano anche la versione completamente sbrandizzata.

Bennet: tutte le proposte più interessanti

L’attenzione del volantino Bennet si è riversata direttamente sui prodotti Apple, anche non solo smartphone. Il modello appartenente a quest’ultima categoria è l’iPhone 11, commercializzato a partire dal 2019/2020, è oggi disponibili ad un prezzo veramente ridottissimo, come conseguenza del lancio sul mercato della nuova generazione. La variante con 128GB di memoria interna, infatti, potrà essere acquistata con un esborso finale di circa 599 euro.

In aggiunta al modello dalle “piccole” dimensioni, è consigliato l’acquisto di un tablet, in modo da incrementare la multimedialità presso la propria abitazione. In nostro aiuto giunge sempre Bennet, con lo sconto applicato su Apple iPad 10.2, nella versione da 128GB di memoria interna e solo WiFi, il cui prezzo si aggira attorno ai 299 euro.

Per ultime, ma non per importanza, troviamo infine le Apple AirPods di nuove generazione, in modo da completare nel miglior modo possibile l’ecosistema dell’azienda di Cupertino.