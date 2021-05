Carrefour sorprende tutti gli utenti con il lancio di una campagna promozionale che vuole ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore di molti, portando con sé prezzi sempre più bassi e convenienti, oltre a prodotti di buonissima qualità generale.

Per accedere agli ultimi sconti che andremo a raccontarvi nell’articolo, dovrete necessariamente recarvi nei vari punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. La limitazione non è nuova per quanto riguarda Carrefour, sebbene d’altro canto sia comunque possibile pensare di approfittare anche del Tasso Zero, ovvero della rateizzazione senza interessi, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa.

Incredibili codici sconto Amazon sono disponibili in esclusiva per voi sul nostro canale Telegram, correte ad iscrivervi subito aprendo questo link.

Carrefour: quale è lo smartphone da acquistare subito

Osservando da vicino la campagna promozionale, notiamo la tendenza, come da prassi presso i supermercati in generale, di lanciare offerte mirate su dispositivi più o meno economici, con un’unica eccezione.

Le media degli smartphone rientra nei 400 euro di spesa, toccando precisamente Oppo A74, Oppo A54, TCL 20 SE, Motorola E7 Power, Alcatel 1S e Motorola Moto G10. L’eccezione che può sicuramente catturare il maggior numero di consumatori, è rappresentata dall’incredibile Apple iPhone 12, uno smartphone da poco lanciato sul mercato nazionale, oggi disponibile da Carrefour nella variante da 64GB di memoria interna, dietro il pagamento di una quota che si aggira attorno ai 799 euro.

Le proposte del volantino sono raccolte tutte per voi nelle pagine che potete trovare direttamente nell’articolo, in modo da accedervi in rapidità, senza attese o necessità di recarsi in negozio.