TIM si impone come uno dei gestori di telefonia più attivi in questo mese di Maggio. Il gestore italiano garantisce a tutti gli utenti una serie di promozioni molto vantaggiose, per costi e consumi. L’obiettivo del provider italiano è quello di garantire un’alternativa a Iliad. Contro la Flash 100 di Iliad, TIM propone ora due ricaricabili vantaggiose.

La prima ricaricabile che TIM offre a tutti i suoi nuovi clienti si chiama Gold Pro. I clienti che scelgono questa precisa ricaricabile riceveranno soglie senza limiti per chiamate ed SMS a cui si aggiungono 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo della Gold Pro è di per sé molto vantaggioso: i clienti dovranno pagare soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda ed altrettanto allettante offerta di TIM per i suoi abbonati si chiama Steel Pro. Anche in questo caso, le soglie di consumo di Steel Pro prevedono sempre telefonate senza limiti verso tutti cui si aggiungono SMS infiniti ed anche 50 Giga per la connessione sotto rete 4G. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa, in questa circostanza, sarà di 6,99 euro al mese.

Gli abbonati che desiderano attivare una nuova scheda SIM con TIM dovranno impegnarsi esclusivamente al pagamento di una soglia una tantum di 10 euro come costo di attivazione. Tra le condizioni di attivazione, necessaria anche la portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali. Per procedere in via formale con la sottoscrizione di una di queste offerte è necessario recarsi in uno store ufficiale di TIM.