Telegram si aggiorna ed introduce nuove opzioni

Telegram ha annunciato l’arrivo del nuovo aggiornamento. Con quest’ultimo la piattaforma introduce una serie di funzionalità destinate a migliorare l’esperienza d’uso sull’app. Disponibile per Android, iOS, il client Web e l’app desktop, l’aggiornamento porta con sé alcune novità riservate esclusivamente agli abbonati a Telegram Premium. Una nuova opzione riguarda l’introduzione dei Messaggi con le Stelle. Una funzione che consente agli utenti Premium di monetizzare i messaggi ricevuti da contatti sconosciuti. Tale strumento permette di filtrare le comunicazioni indesiderate. Garantendo che ogni messaggio ricevuto sia rilevante e apprezzabile.

Telegram: le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento

E non è tutto. Gli utenti possono personalizzare il costo e altri parametri legati alla funzionalità. Con la possibilità di restituire le Stelle qualora decidano di rispondere gratuitamente ad un messaggio specifico. Per migliorare la sicurezza e prevenire truffe, Telegram ha anche introdotto la funzionalità Conferma Contatto. Tale strumento aiuta gli utenti a verificare l’identità del proprio interlocutore attraverso un box informativo. Quest’ultimo contiene dettagli come il nome, il paese di provenienza, la data di registrazione all’app e l’eventuale appartenenza ai contatti o ai gruppi comuni. Ciò permette di individuare imitatori e account potenzialmente pericolosi.

Un altro vantaggio è la possibilità di regalare funzionalità Premium agli amici sfruttando le Stelle guadagnate. Dunque, senza dover spendere nulla. Gli utenti che scelgono di monetizzare con i Messaggi con le Stelle possono riscattare le loro ricompense tramite la piattaforma Fragment. Disponibile dopo un periodo di 21 giorni. Le Stelle accumulate possono essere utilizzate per l’acquisto di inserzioni su Telegram e NFT.

Per gli utenti Android arriva anche il supporto alla trasmissione dei video su Chromecast. Tale opzione permette di riprodurre video direttamente su dispositivi Chromecast attraverso un semplice tap sull’icona a forma di ingranaggio. Facilitando la visualizzazione su schermi più grandi. Infine, la piattaforma migliora il proprio strumento Telegram Gateway per la verifica numerica dei clienti. Aggiungendo la possibilità di impostare un tempo massimo per la consegna del codice. Se il codice non viene ricevuto entro il tempo stabilito, viene automaticamente rimborsato. Garantendo così un’esperienza più sicura e conveniente per le aziende che scelgono tale servizio di Telegram.