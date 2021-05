WhatsApp è senza ombra di dubbio l’app di messaggistica più utilizzata in assoluto nel nostro Paese. Nonostante le frizioni avute negli ultimi mesi a causa di qualche problema riguardante la privacy, l’app continua a confermarsi come la preferita degli utenti. Tuttavia, essendo che è altamente diffusa, si stanno facendo largo sempre di più nel tempo delle truffe che sfruttano, per l’appunto, la popolarità di WhatsApp per espandersi e colpire un numero sempre più alto di persone. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: ecco l’ultima truffa che sta mandando in crisi migliaia di utenti

Potrebbe arrivare al vostro account un messaggio da un vero contatto di WhatsApp, messaggio che, però, potrebbe ingannarvi. Dunque è bene cancellarlo senza pensarci due volte. È arrivato dalla Questura di Brescia l’ultimo allarme di una truffa che sta mandando in crisi migliaia di utenti, ed è stata diramata una vera e propria allerta negli ultimi giorni, andando a diffondere anche la schermata del profilo di un utente che è stato raggiunto da questo messaggio fake.

Detto in parole semplici, il profilo dell’utente che vi invierà il messaggio, che vedete nella foto a inizio pagina, è stato hackerato, e partiranno di conseguenza dei messaggi diretti a tutti i suoi contatti, i quali verranno invitati pian piano ad emettere i dati della propria carta di credito per aiutarlo a finalizzare un acquisto.

Nonostante il tutto sembra vero, stiamo parlando naturalmente di una truffa bella e buona, mediante la quale i malfattori riescono a rubare i dati della vostra carta di credito per svuotarla e compiere degli acquisti online. Quando vi accorgerete di tutto quello che sta capitando, probabilmente sarà troppo tardi.