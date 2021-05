È arrivata recentemente la conferma ufficiale per quanto concerne la sesta stagione di Lucifer. Infatti, a quanto pare, verrà prodotta sicuramente, e a comunicarlo è stata proprio Netflix, il tutto rigorosamente di sorpresa.

Per quanto riguarda la trama, è ancora un po’ presto per saperlo, anche perché a breve Netflix rilascerà la seconda parte della quinta stagione, precisamente il 28 maggio 2021. Quello che fino ad ora possiamo dire è che il finale di Lucifer non verrà sicuramente cambiato, parola degli showrunner. L’attore che interpreta Lucifer, Tom Ellis, ha recentemente dichiarato:

“Praticamente, il punto in cui il nostro show si concluderà con la sesta stagione è lo stesso in cui sarebbe finita la quinta prima di sapere del rinnovo, ma ovviamente abbiamo un’altra storia da raccontare nel mezzo.”

Lucifer: è ancora presto per dire quando arriverà la sesta stagione

Inoltre, in base a quello che dice Variety, Henderson e la Modrovich hanno detto chiaramente che nella sesta stagione di Lucifer si farà un piccolo accenno all’emergenza sanitaria, il quale non sarà però particolarmente invasivo. Oltre a questo, verrà anche affrontato un tema molto importante, ossia Black Lives Matter.

Come detto anche prima, è ancora difficile sapere quando uscirà la season 6 di Lucifer essendo che stiamo ancora aspettando la 5B. Sicuramente quello che sappiamo è che il 6 ottobre sono cominciate le riprese della sesta stagione, e si sono concluse il 29 marzo. Probabilmente, vedremo la season 6 di Lucifer nei primi mesi del 2022.