A partire da oggi, Epic ha dato il via all’evento Fortnite Fish Fiesta per il suo amato battle royale. L’evento fa parte di Wild Weeks, un aggiornamento che porta notevoli cambiamenti sull’isola ogni sette giorni. Questa volta, i giocatori potranno trarre vantaggio da nuove sessioni di pesca su Fortnite, con durate di pesca piú lunghe e la promessa di pesci rari.

Sebbene le buche per la pesca esistano su Fortnite da un pó di tempo, è solo di recente che hanno offerto una maggiore varietá di pesci. Se sei fortunato e usi un’asta per la pesca potente, potresti recuperare armi di alto livello e pesci rari, l’ultimo dei quali offre abilitá speciali come generare spaccature sul posto.

Fortnite Fish Fiesta fa parte di Wild Weeks, nuovi aggiornamenti in arrivo

Fortnite Fish Fiesta aumenterá le tue probabilitá di estrarre pesci rari dalle buche di pesca, che offriranno piú armi e piú pesci. Inoltre, Epic afferma che le armi recuperate saranno classificate ad un livello raro o superiore, rendendole armi da fuoco ideali per lo scontro. La canna da pesca professionale, necessaria per estrarre oggetti piú rare dalle buche di pesca, sará anche piú facile da trovare all’interno dell’isola battle royale per la prossima settimana. Ció dará ai giocatori l’opportunitá di accumulare armi piú rapidamente.

Come con le altre Wild Weeks, questo costringerá i giocatori a modificare le loro strategie. Epic sottolinea anche che questa settimana sará un buon momento per i giocatori per compilare il loro registro della pesca e completare la missione leggendaria. Hai tempo fino al 20 maggio per approfittare di queste buche di pesca “potenziale” prima che la festa finisca.