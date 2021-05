Nel campo delle criptovalute riveste grande importanza il sistema Bitcoin, coniato da un anonimo sviluppatore, ad oggi considerato un vero e proprio culto per la gestione delle transazioni digitali esterne ai sistemi bancari convenzionali.

Dopo aver visto quale possa essere il migliore momento per acquistare dal link precedente scopriamo che non è “tutto oro ciò che luccica”. Di fatto un nuovo tentativo di phishing sta cogliendo di sorpresa i potenziali nuovi investitori con una sottrazione di denaro considerevole stimata dagli esperti di sicurezza in 50.000 euro. Richiesta GRANDE ATTENAZIONE nei confronti della procedura di cui parleremo più avanti in questo articolo.

BITCOIN usato come pretesto per una nuova truffa dovuta la phishing

L’entusiasmo per le migliaia di euro cui si valuta un solo Bitcoin svanisce di fronte alla truffa che di recente viene usata dagli hacker. Le email in arrivo devono essere tenute sotto stretta osservazione. Le segnalazioni riportano un messaggio compromesso che rischia di mettere a repentaglio il proprio profilo finanziario. Di seguito si riporta l’origine della comunicazione:

“50,579,49 euro aggiunti al tuo account

Il primo pagamento è pronto per la tua conferma

Gentile utente, grazie per aver partecipato al nostro programma Bitcoin.

Vogliamo informati che i tuoi Bitcoin sono pronti per il ritiro.

Bilancio: 41,579,59 euro”

Da non sottovalutare il fatto che l’interessato è totalmente estraneo all’ambiente Bitcoin in quanto non detentore di alcun portafoglio digitale. Si tratta di un finto investimento unicamente frutto di un malaffare. Non stupisce nemmeno il fatto che all’interno del medesimo messaggio si ravvisino due differenti importi. Nella prima parte si parla di oltre 50.000 euro mentre la cifra scende incredibilmente a circa 42.000 euro nella seconda parte.

Chiaramente sono soldi fantasma che non si trovano un alcun conto. L’obiettivo è quello di pretendere dati sensibili come numeri di conto corrente e password di accesso per carte di vario tipo. Non cascateci.