Meteo: le app più precise di cui fidarvi per sapere com'è il tempo

Che sia brutto o bel tempo, ogni giorno ci svegliamo senza sapere a cosa andremo incontro. Vi è mai capitato di aver scelto una bella giornata di sole per andare al mare, che poi alla fine si è rivelata una pessima giornata, distruggendo così tutti i piani? Ebbene, la colpa è anche delle app per il meteo. Ma grazie a queste applicazioni sicure non sbaglierete più (o quasi).

Meteo: date un’occhiata alle migliori app per Android e iOS

Per vedere il meteo, non mancano di certo le applicazioni. Le migliori, offerte dagli Store di Android ed iOS, sono riportate qui di seguito.

3B Meteo

È senza dubbio l’app più sicura di sempre. 3B Meteo permette di apportare modifiche mettendo a tua disposizione tutti i dati che ti servono. Inoltre dà la possibilità di scoprire le previsioni di una zona anche solo attraverso una foto.

AccuWeather

Questa propone ogni giorno previsioni scaglionate ora per ora che la rendono una delle app più precise e dettagliate.

Meteo & Radar

Non è un caso se questa applicazione è stata invece eletta come la più affidabile in assoluto. Il merito non va solo alla sua precisione, ma anche alle immagini satellitari e animazioni grafiche affiancate alle info generali. Tra i vari parametri è anche in grado di dare la temperatura percepita ed il grado di umidità.

Yahoo Meteo

Questa app è invece conosciuta come la più sviluppata. Yahoo Meteo offre sfondi super interessanti che variano in base alla località in cui ci si trova o di cui si vuol sapere il meteo.