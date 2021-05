Genesis, ovvero il marchio premium di Hyundai, è pronta a sbarcare ufficialmente sul mercato europeo e lo farà con la nuova Genesis G70 Shooting Brake. Questo modello è in sostanza la versione station wagon sportiva della berlina G70 annunciato già tempo fa per il mercato americano. Tuttavia, la nuova vettura cercherà di avvicinarsi quanto più possibile ai gusti della clientela europea.

Genesis G70 Shooting Brake: look curato ed elegante ma anche sportivo

Dal punto di vista dimensionale, la nuova station wagon della casa automobilistica presenta le stesse dimensioni della berlina G70. Troviamo infatti 4.685 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza e 1.400 mm di altezza e un passo di 2.835 mm. Tuttavia, dispone di un bagagliaio più capiente del 40% ed è possibile ribaltare i sedili in modalità 40:20:40. Troviamo poi una grande griglia frontale a forma di scudo e i fari divisi su due livelli, tipici di tutti i modelli Genesis. Sul retro sono inoltre presenti dei tratti più sportivi, come lo spoiler e un paraurti con due terminali di scarico ovali.

All’interno, l’abitacolo ha un look elegante grazie anche alla presenza di rivestimenti in pelle con dei dettagli in alluminio spazzolato. Non manca poi un sistema di infotainment con uno schermo da 10.5 pollici touchscreen e un cruscotto virtuale.

Parlando di motori, infine, Genesis ha comunicato che la vettura sarà distribuita in Europa in due versioni con un motore 2.0 turbobenzina e un motore 2.2 turbodiesel. Mancano quindi ancora diversi dettagli tecnici della Genesis G70 Shooting Brake, come ad esempio la potenza di questi ultimi e i prezzi di vendita ufficiali.