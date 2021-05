Gli sconti pensati da Unieuro appaiono essere decisamente invitanti per la maggior parte degli utenti interessati alla tecnologia di ultima generazione, non solo gli smartphone o la telefonia mobile.

Come al solito gli acquisti appaiono essere effettuabili sia nei punti vendita, che online sul sito ufficiale di Unieuro. Coloro che decideranno di acquistare tramite l’e-commerce, ad ogni modo, non dovranno pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, a patto che l’ordine abbia un valore superiore ai 49 euro.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid, sono disponibili per voi tantissimi codici sconto Amazon gratis.

Unieuro: questi prezzi sono invitanti

L’attenzione del volantino Unieuro si focalizza principalmente sulla telefonia mobile, qui gli utenti possono davvero spaziare in ogni fascia di prezzo. I top di gamma sono rappresentati dagli ultimi modelli lanciati sul mercato, quali sono Samsung Galaxy S21 Ultra, oppure Galaxy S21 (disponibile all’acquisto a 829 euro), per scendere poi verso l’ormai relativamente economico Oppo Reno 4 Pro.

Le migliori occasioni si riescono a raggiungere scendendo sotto la fascia di prezzo dei 400 euro, qui si scoprono modelli del calibro di Realme C21, Xiaomi Mi 10T Lite o Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A73, Oppo A52, Oppo Reno 4 e tantissimi altri ancora.

Un insieme di sconti decisamente coinvolgente e da non perdere di vista, nell’ottica comunque di riuscire a risparmiare al massimo anche sulla tecnologia di ultima generazione. I migliori prezzi in circolazione sono da Unieuro, se ora volete scoprirli in maniera dettagliata, dovete aprire il prima possibile il sito ufficiale.