Esselunga continua a stupire molto più del previsto, con una bellissima campagna promozionale, atta proprio a soddisfare le più recondite necessità degli utenti italiani, pronti a tutto pur di cercare di risparmiare il più possibile.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di questa tipologia di soluzioni, risultano essere effettuabili solamente presso i vari punti vendita in Italia, senza la possibilità di accesso altrove o sul sito ufficiale. In aggiunta, ricordiamo che le scorte effettivamente disponibili sono molto limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto (o della validità della campagna).

Esselunga: ecco quali sono i migliori prodotti in promozione

Lo sconto su cui si basa l’intero volantino Esselunga è mirato sul Samsung Galaxy A32 5G, un prodotto interessante, in quanto appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, ma comunque fornito di una buona serie di specifiche tecniche.

Il plus del modello in questione è sicuramente rappresentato dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, assolutamente in grado di renderlo un battery phone a tutti gli effetti. Per il resto è un dispositivo relativamente di buona qualità generale, con 128GB di memoria interna, processore octa-core, 3 sensori fotografici ed un ingente quantitativo di RAM.

Il prodotto viene commercializzato al prezzo finale di 249 euro, in versione totalmente sbrandizzata, quindi con possibilità di ricevere tempestivamente gli aggiornamenti grazie al rilascio da parte del produttore, ed annessa anche la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.