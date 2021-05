In tutti i punti vendita Bennet ancora per qualche giorno, più precisamente fino al 12 maggio 2021, è possibile fruire di una delle migliori campagne promozionali di sempre, in quanto in grado di scontare tantissimi ed interessanti prodotti, sia legati alla telefonia, che alla tecnologia generale.

Come al solito gli acquisti devono necessariamente essere completati solamente nei punti vendita in Italia, con possibilità di fruizione di garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location di acquisto, oltre al loro essere completamente no brand. Le scorte, dati alla mano, non rappresentano un problema, teoricamente si potrebbe anche decidere di recarsi l’ultimo giorno di validità, riuscendo a fruire ugualmente dello stesso sconto.

Bennet: questi sono gli sconti più pazzi dell’anno

I prodotti in promozione da Bennet sono abbastanza vari, ma notiamo un forte focus sull’azienda di Cupertino. In particolare risulta essere possibile acquistare l’ottimo Apple iPhone 11, il vecchio top di gamma recentemente surclassato dai più recenti iPhone 12, pagandolo soli 599 euro; in aggiunta, per completare il nuovo ecosistema, sarà possibile affidarsi all’Apple iPad 10.2, precisamente la variante da 128GB solo WiFi, al prezzo finale di 299 euro.

Una combinazione più che allettante, sia per l’utente già possessore dei prodotti aziendali, che per colui che vi si avvicina per la prima volta. Come specificato, gli acquisti potranno essere completati solamente nei negozi fisici, non da altre parti in Italia o sul sito ufficiale.